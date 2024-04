Reprodução Fabiana Justus faz homenagem emocionante e relembra atitude do marido

A influenciadora Fabiana Justus publicou nesta quinta-feira (18) uma homenagem para o marido Bruno Levi D'Ancona e para a enfermeira e babá das filhas Simone. A herdeira de Roberto Justus vive melhora no tratamento contra leucemia diagnosticada no final de 2023.

Através do Instagram, Fabiana compartilhou uma sequência de fotos em que aparece com o empresário e a cuidadora. A mãe das gêmeas Sienna e Chiara, 5, e do caçula Luigi, 8 meses, agradeceu pelo apoio durante o tratamento delicado.

"E o que seria de mim nesse transplante sem eles?! Não gosto nem de pensar", iniciou.

A influenciadora exaltou Bruno D'Ancona, afirmando que o marido foi quem supriu a ausência dela na criação dos filhos e cuidados com a casa, enquanto também passava pela preocupação com o tratamento da esposa.

"Ele não me deixa abaixar a guarda, ele sempre tem algo positivo a dizer. Uma maneira linda de enxergar a vida. Meu porto seguro, o amor da minha vida. No dia do meu diagnóstico ele olhou profundamente nos meus olhos e falou: de agora em diante eu tenho UMA prioridade nessa vida: VOCÊ", relembrou Fabiana.

A herdeira afirma acreditar que ela e o marido ficarão juntos até a velhice. "Eu acredito no nosso amor e que a nossa união está escrita desde sempre. 20 anos juntos + 13 anos de casados (no dia da pega da minha medula). Se isso não é um sinal, não sei o que seria", adicionou.

Depois do empresário, Fabiana fez uma dedicatória para a enfermeira Simone, quem também atuava como babá das filhas.

"Tem a Si, que desde o dia do meu diagnóstico falou que jamais soltaria a minha mão. E foi EXATAMENTE o que ela fez e continua fazendo. Ela esteve ao meu lado dentro de um quarto com a porta fechada durante 30 dias. 30 dias de momentos de angústia, de dores, de (alguns) momentos bons, de conversas e de ficar quieta... de fantasias e risadas também, de desespero, de fé, de companheirismo, de muita troca, de força, de amor. Quando nossos destinos cruzaram, eu jamais imaginei que viveríamos TANTA coisa juntas", afirmou.

A herdeira de Roberto Justus finaliza a publicação agradecendo por Simone cumprir a promessa de não soltar a mão dela. "Também preciso agradecer a sua família maravilhosa (Nivaldo, Henrique, Bianca e Beatriz) que não só concordaram com ela ficar comigo todo esse tempo como apoiaram e torceram o tempo todo. Somos uma grande família!", completou.

