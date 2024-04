Reprodução Virginia Fonseca transforma visual das filhas: 'Apaixonada'

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou o novo visual das filhas nesta quarta-feira (17), no Instagram. A apresentadora do SBT fez com que Maria Alice, 2, e Maria Flor, 1, adotassem franjinhas.

Na rede social, ela revelou ter relutado quanto a mudança visual das herdeiras. "Socorro!! Paguei língua kkkk as Marias estão de franjinha agora e estão a coisa mais linda do mundo!!!! Eu to completamente apaixonada", confessou.

Em uma das fotos exibidas, a primogênita Maria Alice segura uma fotografia antiga que ilustra Virginia Fonseca com o mesmo corte de cabelo. Nos comentários, a semelhança foi apontada. "A Maria Alice tá a sua cara quando era criança", afirmou uma internauta.

Quem também se derreteu pelas meninas foram as avós Margareth Serrão e Poliana Rocha. "Ficaram ainda mais lindas!", disse a mãe da apresentadora. "Ah vovó, quanta PERFEIÇÃO!!!! Vocês são lindas demais", enfatizou a mãe do cantor Zé Felipe.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp