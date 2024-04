Reprodução Instagram - 16.4.2024 Kyle Marisa Roth tem mais de 190 mil seguidores no Tik Tok

Nesta segunda-feira (15), os familiares de Kyle Marisa Roth anunciaram, através das redes sociais, que a influenciadora morreu. Ela ficou conhecida pela produção de conteúdos para o Tik Tok, plataforma na qual já ultrapassou a marca de 190 mil seguidores .







“Minha filha Kyle faleceu”, escreveu a mãe da tiktoker, Jacquie Cohen Roth, em uma publicação feita no LinkedIn. A matriarca ainda exaltou a trajetória da herdeira na internet. "Ela tocou as vidas de alguns de vocês pessoalmente, e as de outras pessoas por meio de sua imensa vida nas plataformas de conteúdo", disse.





A causa da morte de Kyle Marisa Roth não foi informada pelos familiares, assim como a data em que ela, de fato, morreu. Segundo a irmã da influenciadora, Lindsay Roth, Kyle teria morrido na semana passada e o motivo do falecimento ainda era uma incógnita.





No LinkedIn, Jacquie disse que "Kyle amou e viveu ferozmente", ressaltou que "nada faz sentido agora" e que a família saberia outras informações "nos próximos dias". "Sejam gentis uns com os outros, por favor", finalizou.

