Divulgação Lucas Ferraz, namorado de Andressa Urach, revela que pretende se casar com a modelo

Andressa Urach e Lucas Ferraz estão cada vez mais unidos. Pelas redes sociais, Lucas fez uma sessão de perguntas e respostas com seus seguidores e revelou se pretende subir ao altar com a influenciadora em um futuro próximo.

De acordo com Lucas, eles não pretendem se casar no papel, mas querem realizar a cerimônia.

“Tanto eu quanto ela não pretendemos casar no papel. Acho uma grande besteira. Acho que compartilhar bens você faz isso no dia a dia. Não quero nada do que é dela e nem ela quer nada do que é meu”, disse ele.

“Oficializar para mim é fazer uma cerimônia. E isso eu pretendo, sim. De uma forma bem diferente, porque a gente não gosta do comum”, adicionou.

Inclusive, atualmente os dois moram juntos: “Estamos morando juntos. Na realidade, nem eu e nem ela pretendíamos, mas acabou que foi a melhor opção para a gente. E creio que foi uma das melhores decisões que tomamos”.

