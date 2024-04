Reprodução Rapper Veigh e Giovana Dib se separam em meio a drama; saiba detalhes

O namoro do rapper Thiago Veigh e Giovana Dib chegou ao fim! Juntos oficialmente desde janeiro de 2023, o músico e a influenciadora estão evitando aparições públicas e ainda não revelaram o rompimento para os milhares de fãs. Esses, inclusive, chegaram a especular uma ação de marketing para explicar o motivo deles terem deixado de se seguir.



Segundo fontes próximas ao iG Gente, o romance de Veigh e Giovana Dib foi encerrado durante a passagem do rapper pela Europa em função da carreira. Além do afastamento físico, a dupla resolveu romper com qualquer conexão no Instagram.

A influenciadora que coleciona 3 milhões de seguidores na plataforma vive um luto emocional, buscando o apoio de amigos íntimos para superar o término. Foi devido à tristeza que Giovana optou por viajar apenas com uma amiga para a Disney, na Flórida, Estados Unidos.

Em contrapartida, Thiago Veigh se ocupou com os compromissos artísticos, focando nas apresentações da turnê. Ao que parece, o rapper também está investindo em um tempo para se recompor, visto que ele trocou a vida noturna pela companhia e acolhimento da família.

Thiago Veigh e Giovana Dib oficializaram o namoro em 2023, durante uma apresentação do rapper, quando ele se declarou para ela em cima do palco. Deste então, o relacionamento era muito bem-visto e adorado pelos fãs.

No último sábado (13), a notícia de que o músico e a influenciadora deixaram de se seguir dominou o X/Twitter. Alguns internautas cogitaram até que o afastamento fosse uma jogada de marketing para alavancar um projeto novo, entretanto, o romance realmente chegou ao fim.

Veigh pediu em namoro a Giovana Dib durante seu show ❤️ pic.twitter.com/DxunEnnTzu — RAPRJ (@CanalRapRJ) January 21, 2023