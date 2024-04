Reprodução Instagram - 4.4.2024 Antes e depois de Maíra Cardi

A influenciadora digital e coach, Maíra Cardi Nigro, surpreendeu os seguidores ao anunciar um novo nome artístico, nesta segunda-feira (15). A partir de agora, a empresária pede que seja chamada apenas de Cardi Nigro.



Em entrevista à Revista L'Officiel Brasil, ela explica: "A minha 'persona' antiga não fazia sentido algum com meu novo eu, que na verdade é meu eu primário. Minha imagem 'antiga' passou a me incomodar, como se eu estivesse pesada demais naquela fantasia. Meu olhar, o comprimento e o peso dos meus cabelos, a cor que não era minha natural, as roupas, a intenção da minha voz, tudo isso me incomodava”.

Segundo ela, a escolha de eliminar o "Maíra" e manter apenas o sobrenome demostra força: "Acho forte, curto e ao mesmo tempo único porque todos no mundo que levam o sobrenome Cardi são da minha família, o que é muito raro hoje em dia”.

Já sobre o uso do sobrenome do esposo Thiago Nigro, o Primo Rico, Cardi fala: "enho o maior orgulho em carregar comigo a honra do meu marido. Nunca conheci um homem tão respeitoso, honesto e doce como o Thiago”.

A influenciadora anunciou seu retorno às redes sociais em março deste ano, após seis meses afastada. A decisão do afastamento teria sido tomada após o casamento com Thiago, visando focar em ter outros filhos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp