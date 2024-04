Reprodução/Instagram Jojo Todynho busca ajuda médica para aumentar libido

Nesta segunda-feira (15), Jojo Todynho revelou para os seguidores que procurou ajuda médica para aumentar a libido. A cantora usou as redes sociais para detalhar os cuidados com o corpo.

Nos Stories do Instagram, a artista apareceu tomando remédios na veia a explicou que está repondo nutrientes.





"Estou fazendo reposição de ferro, vitaminas, aminoácidos", disse ela. Na sequência, ela entregou a falta de desejo sexual.

"Vou tomar uma 'testo' [abreviação de testosterona], que estou sem libido nenhuma. Vamos aumentar essa libido, neném. Mulheres, tem que se cuidar, tem que fazer reposição hormonal, entendeu? Vamos com tudo", alertou.

Vale lembrar que Jojo Todynho realizou uma cirurgia bariátrica no ano passado e desde então segue uma rotina de exercícios e cuidados com o corpo.

