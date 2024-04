Reprodução/Instagram Ana Hickmann esclarece proibição do filho em ver o pai

Ana Hickmann esclareceu um questionamento de um seguidor sobre a proibição do filho, Alezinho, de 10 anos, de visitar o pai, Alexandre Correa. Os dois estão separados após o caso de agressão que ocorreu no ano passado.

A apresentadora compartilhou um vídeo no canal do Youtube para abrir o jogo sobre o relacionamento com Edu Guedes, mas fez questão de tocar no assunto do herdeiro.

"Obvio que não, nunca proibi. Em momento algum. Muitas coisas foram inventadas, muito se criou, aliás, coisas muitos difíceis e complicadas. Mas eu consegui proteger meu filho longe da internet. Ele tem um telefone com acessos restritos a algumas coisas, mas eu nunca proibi. Jamais", começou ela.

A artista ainda explicou como funciona os encontros. "Ele olhou para mim e falou: ‘Mamãe, eu queria muito ver o meu pai’, e eu falei: ‘A gente vai dar um jeito’. Através dos advogados combinamos uma série de encontros. Ele começou a ver ele com uma certa frequência. Infelizmente não é com a frequência que meu filho gostaria, mas não vou poder entrar nos detalhes aqui porque envolve a ele. Mas sim ele sempre tem acesso ao pai dele, sempre vê o pai. Eu nunca, em tempo algum, proibi ele de ver o pai".

Hickmann ainda destacou as críticas que recebe nas redes sociais após o divórcio. "Já fui apontada, principalmente pelos juízes da internet e pessoas ligadas ao mundo digital, que acabaram inventando essa história e publicando isso. Mas de novo, não é verdade. E eu não preciso ficar relatando toda vez que alguém pergunta isso".

Edu Guedes também opinou sobre o caso. "Quando tem um filho envolvido sempre temos que tomar cuidado porque tem outros interesses. E quando você acaba envolvendo a criança sempre fica complicado. Tô falando isso em relação à minha vida, minha família… e eu acho que sempre temos que tomar cuidado com o que a gente fala. E quando a gente mente sobre algo também, a gente um dia vai responder. Sobre tudo na vida. Porque as pessoas acham que podem falar o que querem e não vão ser julgadas, e não é assim", completou ele.

