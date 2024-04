Reprodução/Instagram Esposa de Zé Vaqueiro desabafa após receber ‘comentário doentio’

Depois de desabafar nas redes sociais sobre a saúde do filho, Ingra Soares, esposa do Zé Vaqueiro, voltou para rebater um comentário que recebeu no post. No comentário, a internauta afirma que a "lei do retorno" teria sido o motivo que fez Arthur nascer com uma malformação congênita.

"Gente, sempre que alguém tem um filho com alguma doença ou algo do tipo eu acho que você tá colhendo algo na vida. Eh a lei do retorno, ninguém passa por coisas ruins e tristes de graça", escreveu a internauta Carla Vilani.

Ingra repostou o comentário nos Stories do Instagram e desabafou: "Cansei de ficar calada!".

"Quero ouvir de vocês mães atípicas, mães guerreiras, o que vocês sentem ao ler um comentário doentio desses e vindo de uma mulher? É esse tipo de coisa que me faz todos os dias ergues a cabeça e seguir. Não me abalar com gente ruim, que acha a opinião dela linda e educada. Porque não sabe ficar calada", rebateu.

"Cala Vilani, no mundo teremos aflições. Um dia talvez você entenderá isso. Deus te abençoe", concluiu.

Após a repercussão, a mulher privou o perfil no Instagram, ação que Ingra também criticou.

Arthur nasceu em julho do ano passado e tem síndrome de Patau, uma doença genética decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, ou seja, um cromossomo a mais. Ela causa problemas de má-formação nos sistemas nervoso, cardíaco e urinário, além do rosto e membros.

