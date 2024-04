Reprodução Instagram - 5.4.2024 Luciana Gimenez lamenta morte da gata de estimação

A comunicadora Luciana Gimenez surpreendeu o público nesta sexta-feira (5), quando usou os stories do Instagram para contar do falecimento de uma gata dela. De acordo com a apresentadora da RedeTV, a pet morreu por causa de um acidente doméstico.







"Agora pedi a minha outra gatinha, Catarina, em um acidente doméstico. Estou arrasada. Que m*rda. Perdas", disse Gimenez, q ue já havia perdido uma gata, de 8 anos, em março . Ela afirmou estar com o "coração partido" e lamentou a ausência das felinas.





"Aquele choro sentido que fica na garganta, gosto salgado das minhas lágrimas que escorrem sem pedir licença. Coração partido dói demais", finalizou a apresentadora.





Luciana Gimenez ficou conhecida pelo comando do "Superpop". Ela entrou na atração como substituta de Adriane Galisteu em 2001. Desde então, continuou como titular do programa de entrevistas com famosos. Ela é mãe de Lucas Jagger, fruto da antiga relação com Mick Jagger.

