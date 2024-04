Reprodução Instagram - 4.4.2024 Maria Bomani

Conhecida pela trajetória como cantora e também atriz, Maria usou as redes sociais nesta quarta-feira (3) para fazer um desabafo aos fãs e contar que foi diagnosticada com depressão. A artista explica que o diagnóstico ocorreu em fevereiro deste ano.







"Estou em depressão. Descobri no início de fevereiro. Desde dezembro, vinha passando por crises emocionais, só que era sempre de uma maneira pontual. Investiguei se era alguma coisa com os hormônios e não era nada", destacou a também ex-BBB.





Ela ainda desmistificou alguns preconceitos que as pessoas têm em relação à depressão quando associam a doença com "falta de Deus" ou "frescura". "Depressão não é frescura, se fazer de vítima ou falta de Deus: é uma doença e que tem tratamento. Não vou deixar de rir, falar bobeira, viver, trabalhar ou xingar alguém quando for preciso, mas decidi expor", disse.





A atriz relembra que, antes do diagnóstico, teve uma crise durante o Carnaval. "Achei que era crise de ansiedade, estava frustrada porque alguns trabalhos caíram e isso me fez sentir muito ociosa. Falei sobre isso na terapia com a minha psicóloga e foi ali que me dei conta do que está acontecendo", recordou.





"Não perceber o início de uma crise depressiva e não traçar estratégias para não entrar nela me fez sentir muito culpada, foram dias de muita angústia, de muito medo", pontuou ela, que já havia sido diagnosticada com depressão outra vez, aos 14 anos; atualmente, Maria tem 23 anos.





"Passar por isso não é nada fácil, mas é uma fase e vai passar, como muitas piores que já vivi e muitas maravilhosas que ainda vou viver", comentou a cantora, que ainda afirmou estar recebendo apoio psicológico e psiquiátrico.

Assista o pronunciamento dela na íntegra:





