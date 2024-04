Reprodução Instagram - 2.4.2024 Ana Maria Braga em fotos raras com as netas

Conhecida pela apresentação do longevo matinal “Mais Você”, Ana Maria Braga ganhou diversas declarações e felicitações na última segunda-feira (1º), quando completou 75 anos de idade. Uma delas foi a da filha, Mariana Maffeis.



Mariana ainda publicou algumas fotos de Ana Maria Braga junto com as netas: Maria, de 9 anos; e Hima, que tem 5 meses de vida. O registro surpreendeu os internautas nas redes sociais.



Isso porque a apresentadora não costuma publicar frequentemente registros ao lado das crianças. Além das fotos, Braga ganhou um texto feito pela filha em comemoração aos 75 anos da matriarca.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

“Feliz aniversário, mãe. Uma honra e privilégio ser sua filha. Sigo aprendendo a cada dia com você. Receba todo o meu amor”, escreveu como legenda da publicão. Fora Maria e Hilma, Ana Maria também é avó de Varuna, Joana e Bento.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: