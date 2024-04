Reprodução/Instagram - 01.04.2024 A funkeira se posicionou a favor dos integrantes do grupo Fada

A cantora MC Mirella se posicionou contra Pitel do BBB 24 na madrugada desta segunda-feira (01). No último domingo (31), mais um paredão foi formado: Alane, Beatriz e Pitel estão na berlinda, que terá resultado na próxima terça-feira (02).



"Fora Pitel. Vem ver o que aconteceu com o casamento do teu amigo aqui fora", escreveu ela no X, antigo Twitter. Após isso, a artista foi criticada e relembrada da trajetória de Dynho Alves, atual namorado de Mirella e que a traiu com Sthefane Matos quando participou de A Fazenda 13.

Leia também Molejo descreve encontro com Anderson Leonardo no hospital





"Todo mundo que fica aqui no Twitter e me acompanha por aqui sabe que eu tô torcendo pra final do grupo fadas. Óbvio que só tem Pitel dos gnomos nesse paredão e eu torço sim pra sair porque torço pro outro grupo. Tenho algo contra ela? Não. Quero ver a reação dela vendo tudo que aconteceu aqui fora? Sim", inciou ela.

"Aconteceu coisa parecida comigo? Sim também. A minha época disso já foi. Culpa pelo que passou (comigo) eu não tenho. E hoje tô com filha pra criar e muito feliz, o que passou já foi. Inclusive se for pra Camila e Buda ficarem juntos que fiquem. Mas quero que fadas vá pra final e obviamente que a reação da pitel com tudo que aconteceu vai dar o que falar. E é somente isso.", se defendeu.

"'Ai que você não tem moral pra falar' até parece que fui eu que trai alguém né? E também não posso ter torcida porque aconteceu tal coisa comigo? Se eu perdoei é um problema meu e minha vida que segue. Onde isso te atinge e atrapalha sua vida? Estou acompanhando um programa on qual eu tenho minha torcida e simples! Os fatos acontecidos no programa não deixam de ser uma situação onde muitos querem ver o desfecho, seja lá qual ele for", rebateu ela.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp



"Me poupe que sarcasmo, aí gente sinceramente? Não tenho mais idade pra isso. Já entendi o Q da questão. Pensem o que quiserem. Torço sim para A Pitel sair, ver todo auê que rolou aqui e que Bia e Alane continuem!!! E pronto, não tiro uma vírgula do que eu disse, interpretação é uma coisa individual! Cada um com a sua! Beijos, bom dia!", finalizou MC Mirella após receber críticas pelo posicionamento.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente: