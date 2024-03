Reprodução/Instagram Aricia Silva tem conta no OnlyFans

A influenciadora Aricia Silva, ex-participante de A Fazenda e envolvida em uma polêmica com Arthur Aguiar, surpreendeu parte dos seguidores ao mostrar um batizado nas águas, que significa renascimento em Cristo para os evangélicos.



A modelo dividiu opiniões ao mostrar a nova fase da vida, pois produz conteúdo adulto para o site OnlyFans. "Eu já sonhava com esse dia há muito tempo... Por toda a minha vida Jesus sempre foi Único, Suficiente e Meu Amigo. Porém, sem entender sobre o Batismo, eu não me sentia digna para tanto. E foi desejando acessar um próximo nível de intimidade com Cristo que mergulhei na Palavra e aprendi que eu nunca estaria pronta enquanto não nascesse de novo das águas. Onde parecia faltar Quase nada, na verdade, faltava Tudo. O Batismo é um ato de obediência e testemunho público. É um momento de purificação, renovação e aceitação da Graça de Deus", desabafou ela.





O batismo aconteceu no fim de semana, na igreja da Lagoinha de Alphaville, de São Paulo. No entanto, até o momento da publicação desta nota, o perfil de Aricia na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans estava no ar, o que dividiu opiniões entre os seguidores da ex-A Fazenda.

"Quero ver doar o dinheiro que veio do 'pecado'", ironizou um seguidor. "Fim do OnlyFans?", perguntou outro. "Uma piada! Quero ver o fim do onlyfãs", reclamou outra.





Aricia oferece registros de conteúdo sensual por $ 14,99 ao mês no OnlyFans. Ela criou a conta em 2021, quando explicou o motivo. "Há tempos eu venho buscando uma maneira de entregar o melhor para quem me acompanha diariamente. Desde o fim do Programa Pânico, eu recebo inúmeros pedidos de fãs, seguidores, e até amigos, que me pedem para eu oferecer um conteúdo diferente e exclusivo de tudo o que já viram por aí", disse, na época.

No mesmo ano em que abriu o OnlyFans, Aricia Silva revelou que lucrou ao ser apontada como amante do ator Arthur Aguiar. Na época, em polêmica com Maira Cardi, Aricia contou que faturou alto com as publicidades após a exposição.