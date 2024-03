Reprodução Instagram - 19.3.2024 Fabricio Battaglini foi diagnosticado com conjuntivite

Conhecido por substituir Ana Maria Braga na atração matinal "Mais Você", da Rede Globo, o jornalista Fabricio Battaglini usou as redes sociais nesta terça-feira (19) para relatar que recebeu o diagnóstico de conjuntivite: inflamação da conjuntiva, que é uma membrana fina e transparente que reveste a parte branca dos olhos e o interior das pálpebras .





"Ontem à noite, o olho começou a coçar. De madrugada, acordei com a sensação da pálpebra colada. Logo imaginei. Como com os olhos não se brinca, liguei numa clínica do convênio e consegui horário com oftalmo. Estava certo: conjuntivite", contou Battaglini.

O apresentador ainda apontou que a médica com quem se consultou disse que a conjuntivite poderia piorar ou até mesmo passar de um olho para outro. Ele também pontuou que teve como sintomas: "olhos vermelhos, secreção e inchaço".

Em seguida, Fabricio alertou os fãs e deu dicas para evitar a contaminação pelo vírus. "É chamar atenção para o básico. Mãos limpas sempre, evitando levar aos olhos, por mais difícil que seja se lembrar disso. E estar atento porque o vírus é altamente transmissível", explicou.





"Agora, fico de molho por, pelo menos, 5 dias. Torcendo para não avançar, não pular para o olho direito, não ter passado para ninguém em casa e cuidando com 2 colírios, compressa de água gelada e paciência. Boa semana, turma", concluiu ele.

