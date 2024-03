Reprodução/Instagram Bárbara Evans fala de susto que passou com um dos gêmeos

Bárbara Evans usou seus stories no Instagram, neste sábado (16), uma situação desesperadora que passou com o filho Antonio, de apenas três meses. Ela conta que o marido, Gustavo Theodoro, percebei que havia algo diferente no olhar do menino e recomendou que ela o levasse ao médico.

Ao examinar o menino, o oftalmologista suspeitou de que ele pudesse vir a ter uma crise de convulsão, e pediu um exame que durou 12 horas.

"Quem me segue aqui sabe que o Antonio tem mania de arregalar o olho e eu nunca achei que podia ser alguma coisa”, começou a influenciadora.

“O Gustavo, meu marido, falou que era melhor a gente levar ao oculista. Levei os dois e o oculista olhou tudo e não tinha absolutamente nada. Mas falou assim, já que a gente descartou tudo, eu faria um exame para ver se não pode ser crise convulsiva e por isso que ele fica assim muito tempo", disse ela.

Ela conta que precisou ir a um lugar no interior de São Paulo para conseguir realizar o exame, e que chegou a ter crise de pressão alta. “A minha pressão foi a 16 por 10 no dia em que estava tentando marcar [o exame]. São 12 horas de exame. Comecei a me desesperar porque não conseguia marcar e tinha que organizar motorista porque era em outra cidade.”

“Ele mexendo o olho e eu pensando que pudesse estar tendo crise convulsiva. Aquilo foi mexendo com o meu emocional. Para colocar os eletrodos era um cheiro de cola. Achei que fosse intoxicar o menino. Foram doze horas de exame para ver a hora da chamada crise. Tinha que captar ele rindo, acordando, brincando, trocando fralda, arregalando o olhão, algo que ele faz muitas vezes ao dia... Toda a vez que ele arregalava a gente tinha que apertar um botão para marcar aquilo", explicou ela.

Por fim, aliviada, Bárbara, que também é mãe de Álvaro, de três meses, e Ayla, de um ano e 11 meses, celebrou que não havia nada de errado no resultado do exame: "Felizmente, ele não tem nada. Ele é perfeito, gente (choro). Por ele ser prematuro, está ótimo, nem parece que é prematuro. Os exames foram excelentes".