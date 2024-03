Reprodução/X - 14.03.2024 Atriz e cantora posaram juntas em evento





Marina Ruy Barbosa postou fotos na manhã desta quinta (14) com a cantora Lisa, do grupo Blackpink. As artistas estavam em Seoul, na Coreia do Sul, para o evento da grife Bvlgari.

"Lalisa", escreveu a atriz na legenda da foto que postou no X, antigo Twitter. Os fãs da cantora aclamaram o encontro nos comentários da publicação. "Maravilhosas demais", elogiou uma seguidora. "Arrasta ela para o Brasil, Marina", brincou um segundo. "Marina, você perguntou quando ela vem para o Brasil?", acrescentou um terceiro.

Momentos antes de publicar o encontro, Marina Ruy Barbosa atiçou os fãs da artista coreana. "Sim, eu tenho a foto que vocês querem", provocou ela.

Lisa é uma das integrantes do grupo coreano Blackpink. Com formação em 2016, o quarteto se tornou um dos maiores nomes do kpop, gênero musical dominante na Coreia do Sul.

