Reprodução Instagram - 14.3.2024 Bárbara Evans mostra emagrecimento após gravidez de gêmeos

A modelo e atriz Bárbara Evans usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (14) para compartilhar com os fãs as mudanças corporais que ela teve desde o nascimento dos gêmeos Álvaro e Antônio. Ela havia ganhado alguns quilos e deixado de usar algumas roupas durante a gestação.



Agora, Evans pontuou que conseguiu perder peso e que as roupas ficaram largas. “Estou magrinha real, tá? Olha. Estou magrinha real”, declarou a filha de Monique Evans, enquanto se filmava em frente a um espelho.





Bárbara ainda enfatizou a redução de medidas quando começou esticar as roupas e mostrar que elas estavam largas. “Vão achando que é brincadeira. Olha o shorts”, disse a modelo que já trabalhou como atriz na Globo, na minissérie “Dois Irmãos” (2016).



Evans é mãe de Ayla, de 1 ano, e dos gêmeos Álvaro e Antônio, de 3 meses. Os filhos são fruto da relação com o empresário Gustavo Theodoro, com quem é casada. Recentemente, ela explicou que não pretende engravidar novamente.

