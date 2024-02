Reprodução Lucas Lima se esclarece após dizer já ter sido traído: ‘Relaxa’

Após participar de uma trend de “eu nunca” que viralizou e ter revelado já ter sido traído, Lucas Lima teve que aparecer nas redes sociais para esclarecer que não havia sido por Sandy.

O músico, então, explicou que foi traído por uma namorada na adolescência: "Sobre o ser traído, relaxa, gurizada! Eu tinha 15 anos, namoradinha de colégio. Está tudo certo, tudo resolvido. Então, paz nas redes".

Recentemente, o ex-marido de Sandy já teve que se pronunciar dizendo que não estava em um relacionamento com a instrutora de yoga, Vi Bueno Maruca, que estava sendo apontada como um affair. "Sim, vou tirar uns dias de folga do Instagram. E não, não estou namorando", ele escreveu em um Story do Instagram.

Lucas e Sandy anunciaram o fim do casamento em setembro de 2023, após quase 15 anos de relacionamento. Apesar do término, o ex-casal continua próximo, eles chegaram até a viajarem juntos para Orlando, nos Estados Unidos e fizeram shows pela Europa.