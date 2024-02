Reprodução Influenciadora anuncia a morte do filho de 3 anos: 'Arrasados'

A influenciadora Laura Meritt Walker comoveu os seguidores nesta sexta-feira (16) ao anunciar a morte do filho Callahan, de apenas 3 anos, fruto do casamento com David Walker. No comunicado, ela apontou que o herdeiro foi vítima de um trágico acidente, mas não detalhou a causa.

“Estamos completamente com o coração partido em anunciar em que perdemos o nosso precioso Callahan em um trágico acidente na semana passada. Ele foi uma bênção e trouxe muita alegria para toda a nossa família. Cal-Bear era absolutamente adorado por seus irmãos mais velhos e os amava além da conta. Como pais, estamos completamente arrasados com a perda do nosso filho. Ficamos consolados em saber que ele está nos braços de Jesus. Ficaríamos honrados em receber suas orações pela paz e força da nossa família durante este momento doloroso”, informaram.

Segundo a revista People, a polícia de Frisco, no Texas, Estados Unidos, apontou ter atendido um chamado de afogamento de uma criança na mesma semana da morte de Callahan. Apesar disso, a influenciadora e o marido não revelaram a causa da morte nem confirmaram os rumores.

Laura é uma influenciadora de estilo de vida e ganhou fama ao expor os bastidores da família junto da irmã Cristie. Ela e David ainda são pais de Chamberlain, de 7 anos, e Beckham, de 10 anos.