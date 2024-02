Reprodução/Instagram Thaeme sofre aborto pela 5ª vez e faz desabafo: 'Doeu muito'

A cantora Thaeme publicou um desabafo nesta quinta-feira (15) ao revelar ter sofrido um aborto espontâneo no início deste ano. Essa foi a quinta vez que a cantora perdeu o bebê que gerava.

Através do Instagram, a artista publicou uma recordação de quando estava grávida da primogênita Liz. Ela é mãe da garota de 4 anos e da caçula Ivy, de 2.

"Eu não contei isso pra vocês ainda, mas no início desse ano tive uma nova perda gestacional. O bebê não havia sido planejado, mas simplesmente aconteceu (tomando anticoncepcional - mas esqueci 2 dias)… No início levei um belo de um susto, até porque o 'recado' veio em um sonho, mas fiquei imensamente feliz e imensamente insegura, tendo em vista que já tinha perdido 4 bebês e dessa vez não havia me preparado com vitaminas, pré-natal, essas coisas todas. Mas entreguei nas mãos de Deus, que tudo sabe. E Ele, depois de alguns dias, levou meu novo anjo pra pertinho dEle pra se reunir com seus irmãos lá no céu", começou o relato.

Com a situação recente, Thaeme refletiu que talvez tenha 'encerrado a fábrica', apontando que leva uma vida muito corrida devido aos shows.

"Doeu? Doeu muito! Mas eu sei que Ele cuida da minha vida em todos os detalhes e aceito a sua vontade! Se vou querer outro? Querer até queria, porém essa vida de estrada é tão complicada pra conciliar, que possivelmente já tenhamos sim encerrado a fábrica... Agora se for da vontade de Deus, receberei com maior amor do mundo!", completou.