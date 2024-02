Reprodução/Instagram Luisa Sonza

Luisa Sonza deixou os fãs eufóricos durante sua apresentação no Carnaval de Recife na madrugada deste domingo (11). Antes de performar a música Chico, a cantora dedicou a canção “para todas as cornas do Brasil” — relembrando o término polêmico com Chico Moedas, de quem ela anunciou ter sido traída ao vivo, no programa “Mais Você”, de Ana Maria Braga.

"Quem nunca enfrentou uma situação difícil em relacionamentos? Ouvi dizer que Recife tem muitas histórias interessantes, não é? Então, agora, quero homenagear todos vocês e expressar todo o meu amor, porque é disso que se trata esta música: o amor que habita em mim e a capacidade de amar alguém, e hoje eu quero dedicar a vocês!"

Empolgados, os fãs da cantora começaram a entoar “Chico vai tomar no c*!”, e Luísa interrompeu a apresentação para dizer que não há mais necessidade e revelou que tem um novo affair. "Não há necessidade disso! Já superei, é algo do passado, estou até com outra pessoa".