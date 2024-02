Reprodução/Instagram Rodrigo Hilbert, Fernanda Lima e a filha Maria

Rodrigo Hilbert compartilhou uma foto em que aparece ao lado de Fernanda Lima e da filha, Maria, neste sábado (3), na qual o paizão aparece montando uma bicicleta para a filha: "Bike nova da Maria! Essa bicicleta deu trabalho!", escreveu ele na legenda a publicação.

Nos comentários, o apresentador, que é conhecido por fazer quase tudo em casa, foi alvo de piadas dos fãs: “Ele gosta de nos humilhar”, brincou um seguidor. "Peraí, né! Você constrói as bicicletas da família também? Não é possível! Desse jeito os homens do Brasil vão fazer abaixo assinado para te expulsar do país", escreveu uma fã. “Se Rodrigo Hilbert disse que deu trabalho é poque ninguém mais ia conseguir fazer”, comentou outra. "Se Rodrigo Hilbert disse que deu trabalho é porque ninguém mais ia conseguir fazer", concluiu outro.