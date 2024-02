Reprodução/Instagram Isabella Santoni curte fim de semana com o namorado, Henrique Blecher

Isabella Santoni está curtindo um fim de semana em clima de romance ao lado do namorado, Henrique Blecher. A atriz publicou alguns cliques do dia no final da tarde deste sábado (3), em seu feed do Instagram.

"Lar é ter alguém pra amar", escreveu ela na legenda da publicação. O empresário, em sua rede, escreveu “Home! Just home!”

O casal recebeu elogios dos seguidores nos comentários: “Deve ser maravilhoso amar e ser amada”, escreveu uma pessoa, que Isabella respondeu: “Melhor coisa da vida”.