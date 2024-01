Reprodução Evaristo Costa explica sumiço após internação: 'Focado na remissão'

O jornalista Evaristo Costa apareceu nas redes sociais nesta quinta-feira (25) após um período longe. No início de janeiro, ele ficou internado por cinco dias devido a uma infecção, seguida pelo diagnóstico da Doença de Chron .

Através do Instagram, o ex-apresentador da Globo recebeu mensagens de seguidores questionando o afastamento. "Evaristo, você sumiu. Cadê você? Veio a trabalho para o Brasil?", questionou uma internauta.

"Devo confessar que dei uma sumidinha, momentânea, tá? Estou no Brasil a trabalho e muito focado na remissão da doença de Chron e na redução da infecção que ainda está no meu corpo", explicou.

"Está tudo caminhando bem! Em breve cenas dos próximos capítulos", completou, tranquilizando os seguidores.

Pelo Instagram, Evaristo também relatou o histórico com a doença intestinal. O jornalista ficou um ano fazendo tratamento com o diagnóstico errado devido ao médico ter apontado que ele tinha gastrite ao invés da Doença de Chron.

"Achei que era alimentação errada, que o problema se resolveria com o tempo e não foi bem assim. Comecei com episódios de diarreia. Eu ia ao banheiro 15, 20, 30 vezes ao dia. Alguns momentos, diarreia e sangue. Comecei a perder peso. No meu caso, uma dor terrível, uma queimação na parte inferior da minha barriga. Barriga sempre inchada, dolorida, alta produção de gases e todos esses sintomas pioraram durante a noite. Eu dormia sentado porque era mais confortável", apontou os sintomas.

Apesar disso, o ex-apresentador só chamou atenção do médico depois de ter episódios de extrema fraqueza.

"O que realmente me levou ao médico foi que eu perdi as minhas forças. Eu não tinha força para nada, para me levantar da cama, caminhar, andar de bicicleta, levar minhas filhas na escola", contou.