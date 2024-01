Reprodução Morre humorista Beto Gabriel, de 'A Praça é Nossa', aos 67 anos

O humorista joinvilense Beto Gabriel Sdrigotti morreu nesta quarta-feira (10) aos 67 anos. O ator teria sofrido uma parada cardiorrespiratória, segundo o site ND+, de Joinville (SC). Ele ganhou destaque interpretando o personagem 'Gaúcho' no programa "A Praça é Nossa", do SBT.

Através do Facebook, a filha do humorista anunciou o falecimento do pai. "E as cortinas se fecharam para seu último show nessa terra... Descansa em paz, pai", dedicou.

Segundo a família, o velório do artista está agendado para às 18h desta quinta-feira (11), no Cemitério Parque Jardim das Flores, em Joinville.

"Foi para o plano espiritual, mas continuará vivo em nossos corações. Agradecemos a todos pelas orações e as inúmeras mensagens de apoio e compaixão", comunicou os familiares.