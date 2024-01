Reprodução/Globo Após A Fazenda 15, Cezar Black elogia Globo e critica Record: 'Um erro'

Cezar Black abriu o jogo sobre as participações no BBB 23 e em A Fazenda 15 no ano passado. O enfermeiro respondeu algumas perguntas dos seguidores e rasgou para uma emissora.

"Você jogou muito! Participaria de algum outro reality ou até mesmo voltaria para A Fazenda?", questionou um internauta.

Na resposta, o ex-BBB foi só elogios para o programa de Boninho. "O BBB é sensacional em todos os aspectos. Toda a equipe de produção é maravilhosa. O carinho, amor e respeito que a Rede Globo trata as pessoas é algo surreal. Faria tudo novamente", disse ele.

Já a última participação no reality rural, ele afirmou: "A Fazenda foi um erro. Não faria novamente", declarou sem detalhes.

