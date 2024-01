Reprodução - Twitter André Lamoglia e João Guilherme





João Guilherme e André Lamoglia causaram alvoroço na web nesta quarta-feira (3). Um vídeo dos dois, coladinhos, curtindo uma festa de Réveillon viralizou no "X" e se tornou um dos assuntos mais comentados da rede social.

No vídeo, o filho de Leonardo aparece ao lado do ator da série "Elite", em uma espécie de brinde. Os internautas notaram uma troca de olhares entre os atores, além da proximidade dos rostos. "Com uma olhada dessas eu tava feito", escreveu um seguidor. "Quase saiu um beijo", apontou outro.

"Esse João não é hetero? Não entendo porque o povo fica fazendo ship dele com outro homem. Quando são dois gays, o povo taca hate, igual estão fazendo com aquele casal do Tik Tok", ponderou um internauta.

André Lamoglia foi apontado como affair de Jade Picon, ex-namorada de João Guilherme. Jade e João ficaram juntos por três anos. Já Lamoglia foi visto com a ex-BBB em uma festa de fim de ano em Pernambuco.

André Lamoglia, ator de ELITE, e João Guilherme em novo vídeo. pic.twitter.com/dq30jCR7xP — QG do POP (@QGdoPOP) January 2, 2024