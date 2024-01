Reprodução/Instagram Vivi e Juliano postaram nota sobre término

Após um término tumultuado, os tiktokers Vivi e Juliano Floss soltaram uma nota informando que conversaram e terminaram o relacionamento de forma respeitosa. Durante toda a semana, o caso ganhou repercussão, com Vivi reclamando de falta de responsabilidade afetiva e Juliano acusado de ter ficado com outras pessoas, menos de 24 horas após o término.



Na declaração, divulgada no início da noite deste domingo (31), Vivi disse: "Eu e Juliano conversamos pessoalmente hoje e encerramos nosso relacionamento de uma forma respeitosa, assim como deveria ter sido desde o começo, pensando em tudo que vivemos juntos. Queremos pedir desculpas a todos que se importam com a gente por toda a exposição. Assumimos as responsabilidades dos nossos erros para quem realmente devemos satisfação, ou seja, a nós dois. Queremos muito finalizar o ano em paz e desejamos um feliz ano novo para todos vocês. Feliz 2024!"