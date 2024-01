Alexandre Dias Lincoln é a primeira atração a subir no palco do Festival Virada Salvador, neste domingo (31)

Com a energia inconfundível de um legítimo puxador de trio, o cantor Lincoln foi a primeira atração a subir no palco do Festival Virada Salvador na noite deste domingo, 31 de dezembro.

O artista usou uma jaqueta de couro dourada, figurino assinado por Jorge Andrade e Neto Monteiro, do Ateliê JA. O ballet foi formado por alunos e alunas da Funceb, e coordenado pela coreógrafa Edilene Alves.

Logo após o show, Lincoln seguiu para o litoral norte baiano, onde se apresenta no Réveillon de Praia do Forte.

