Reprodução/Instagram Paolla Oliveira posta reflexão sobre 2023

Paolla Oliveira compartilhou com seus seguidores no Instagram, no fim de tarde deste domingo (31), uma reflexão sobre 2023. Com um look branco sensual, a atriz fez seu balanço o ano e desejou um feliz ano novo aos fãs. Na legenda das fotos, Paolla escreveu:

"Esse foi ano foi como um mar lindo e revolto. Aprendi que tirar cascas faz a gente encontrar coragem.



Que tem coisa que a gente precisa enfrentar de frente e que pra todas as outras é assimilar que não comandamos mesmo muita coisa nessa vida.

Tenho percebido que é possível tentar subverter o tempo, as lógicas, aumentando o amor e percebendo as possibilidades de não me deixar ficar amarga ou triste.

Quero ser próspera o ano todo, quero fogos de artifício quando der um abraço em quem amo, quero ondas, mas de frio da barriga com as pequenas alegrias da vida.

Um pouco de tradição e um pouco de disrupção. Nao quero ficar fazendo tantos planos sem agir na direção deles.

Meu tempo é agora e meu ano novo recomeça toda vez que eu me movo na direção dele.

Desejando tudo de mais lindo pros recomeços de vocês também…""