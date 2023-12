Reprodução/Instagram Marlene Mattos foi internada após sentir uma indisposição intestinal.

Marlene Mattos foi internada após sentir uma indisposição intestinal. A empresária está acompanhada de amigos e familiares no hospital. Neste domingo (31), ela realizará exames para descobrir a origem do problema. "Estou tranquila, vai ficar tudo bem", afirmou, tranquilizando os fãs.

A produtora compartilhou a atualização de seu estado de saúde em seu perfil no Instagram. Marlene disse que o desconforto se iniciou no sábado (30). Na imagem, ela aparece deitada na cama de um hospital, enquanto segura as mãos de uma mulher.

Amigos e seguidores, ontem tive uma indisposição intestinal que me obrigou a ir ao hospital. Estou internada para exames que vão revelar a causa dessa indisposição. Estou tranquila, vai ficar tudo bem, família toda junto, amigos (selma) e a Fia Monik Macedo presente como sempre em todos os momentos", escreveu na legenda.