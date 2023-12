Reprodução/Instagram Após ano intenso, Larissa Manoela faz reflexão

Larissa Manoela teve um ano intenso, que começou com o rompimento das relações com os pais e fechou ao fim com um casamento surpresa. No Instagram, na tarde deste domingo (31), a artista postou uma reflexão sobre 2023.



"2023! Que ano! Tive que ter coragem, resiliência, paciência, sabedoria, força e muita fé. Encerro esse ciclo e vejo tudo de transformador e desafiador que enfrentei e suportei. Sou grata a Deus por não me desamparar e ter me permitido evoluir e amadurecer durante o processo. Pois Ele não dá um fardo maior do que conseguimos carregar. Então que sejamos sempre gratos pela vida. Pela capacidade de evoluirmos e sermos melhor a cada dia. Por irmos em busca de nossos sonhos, objetivos, desejos e por podermos transformá-los em realidade. Por estamos aqui e agora, exatamente onde, como e com quem deveríamos estar! Meu desejo é que o novo traga excelentes frutos, muita luz, esperança, prosperidade, amor, paz e chuva de bençãos 🙏 Obrigada 2023! Você me transformou e eu amo minha versão depois de ti ❤️", escreveu a atriz na legenda.