Reprodução/Instagram Klebber Toledo e Camila Queiroz

O ator Klebber Toledo compartilhou com os seguidores na tarde deste domingo (31) os primeiros registros das férias com a mulher, a também atriz Camila Queiroz. O casal está em Maracaípe para as festas de fim de ano, curtindo o réveillon amore. "Primeiro dia de férias e festa", escreveu ele na legenda. Confira as imagens!