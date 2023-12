Reprodução/Instagram Eliezer mostra momento em família no último dia do ano

Com uma imagem de Lua e Viih Tube, o ex-BBB Eliezer se despediu de 2023. "Último dia do ano e a gente tá como?? Feliz ano novo galellaaaaaaaaa", escreveu ele, na foto postada no Instagram.



Eliezer e Viih Tube divertiram os fãs ao mostrar, no sábado (30), como era o réveillon antes e depois da maternidade. Confira!