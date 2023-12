Reprodução/Instagram Juliette diverte fãs ao exibir o pós-festa de Bruna Marquezine

Bruna Marquezine, pelo jeito, é aquela amiga da turma que não deixa ninguém dormir. Na manhã deste domingo (31), Juliette compartilhou um vídeo nos stories mostrando Bruna depois de ter curtido muito o show de Anitta, no Réveillon Amoré, em Maracaípe, Pernambuco.

Nos Stories do Instagram, a cantora mostrou que Marquezine ainda estava acordada às 6h, comendo maçã e com ânimo para continuarem conversando. "Vai dormir, para de me infernizar. Você já comeu e agora está com uma maçã na mão?", disse Juliette.

"Eu estou comendo uma maçã e você comeu camarão, brigadeiro, pudim, macarrão...", respondeu Marquezine. "Minha filha, deixa eu te falar, 6h da manhã e você ainda está aqui aperriando?", declarou a cantora. "Você não me deixa dormir. Vem aqui, vamos conversar", brincou a atriz antes de ir para o quarto.