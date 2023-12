Reprodução/Instagram Bruna Biancardi diz estar pronta para 2024

Ela é dura na queda! Com uma foto caprichada, Bruna Biancardi, ex-noiva de Neymar e mãe da filha dele, Mavie, deixou seu recado aos fãs sobre o ano que se inicia. "Obrigada 2023, você me fez forte. Pronta pra ser muito feliz em 2024!", escreveu a modelo e influencer. Durante este ano ela enfrentou vários momentos tensos, com acusações de traição por parte de Neymar, o término do relacionamento e o nascimento da filha.



Nos comentários, Bruna recebeu uma chuva de elogios. "Que mulher linda, forte, corajosa, humilde, Elegante! Essa foto mostra o quão forte és! Deus está contigo! Vera a Glória de Deus! 2024 é nosso", disse um fã. "Linda", "Belíssima", "Que Deusa foram outras interações.