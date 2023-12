Reprodução/Instagram Gabriel Medina brinca sobre ser 'vela' de Juliette e namorado

Em seus Stories do Instagram, Gabriel Medina postou uma foto em que aparece ao lado de Juliette e Kaique Cerveny, namorado da cantora, e fez uma montagem colocando uma vela nas mãos. O surfista brincou sobre ser "a vela" do casal. A imagem foi compartilhada pela ex-BBB. O trio está em Maracaípe, em Pernambuco, para o réveillon.

Solteiro desde o fim do casamento com Yasmin Brunet em janeiro de 2022, esta não é a primeira vez de Medina por lá. No ano passado, Juliette e Medina também passaram a virada juntos e ficaram amigos. Na época, Gabriel postou uma foto do réveillon em suas redes sociais, com a seguinte legenda: "Xuliette! Essa é massa demais", acompanhada de um emoji de coração. A cantora repostou a imagem em seu stories, declarando sua amizade pelo atleta: "Ganhei um amigão. Menino leve e do bem. Tamo junto."