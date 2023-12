Divulgação Tom Wilkinson em cena do filme O Grande Hotel Budapeste

Morreu neste sábado (30), aos 75 anos, o ator britânico Tom Wilkinson. A causa foi morte súbita, e ele estava em sua residência, conforme comunicado oficial da família, que pede privacidade neste momento de dor.

"É com grande tristeza que a família de Tom Wilkinson anuncia que ele morreu repentinamente em casa no dia 30 de dezembro. A família pede privacidade neste momento".

Wilkinson, cuja carreira foi marcada por atuações memoráveis em filmes como "Ou tudo ou nada" (1997), "O Grande Hotel Budapeste" (2014), "Shakespeare apaixonado" (1998) e "O exorcismo de Emily Rose" (2005), entre outros, foi duas vezes indicado ao Oscar por "Entre quatro paredes" (2001) e "Conduta de risco" (2008).

Nascido em Leeds, na Inglaterra, Wilkinson descobriu sua vocação para as artes aos 18 anos, quando foi convidado para dirigir uma peça. A partir daí, ele começou a "fazer algo que sabia fazer" e sua carreira decolou, especialmente após se formar na Royal Academy of Dramatic Art. Longe dos holofotes, Wilkinson era conhecido por sua discrição. "Gosto de não ser reconhecido", afirmou em vida.

Em 1997, o ator foi agraciado com o prêmio BAFTA por sua atuação em "Ou tudo ou nada". Recentemente, ele reprisou seu papel como o capataz Gerald na série da Disney que retoma a história dos personagens 26 anos depois. Ao longo de sua trajetória, Wilkinson acumulou seis indicações ao BAFTA, o equivalente britânico ao Oscar.

Além disso, Wilkinson conquistou um Emmy por sua interpretação de Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos EUA, na minissérie "John Adams" (2008), da HBO Max. Ele também foi indicado ao mesmo prêmio em 2014 pela minissérie "The Kennedys" (2011), que lhe rendeu um Globo de Ouro em 2009.

Com mais de 130 créditos em filmes e produções de TV, Wilkinson era conhecido por sua versatilidade, transitando com facilidade entre dramas de época, como "Razão e sensibilidade" (1995) e "Bela" (2013), e filmes de ação e comédia, como "Hora do rush" (1998) e "RocknRolla" (2008).