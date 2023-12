Reprodução/Instagram Larissa Manoela mostra fotos da celebração de seus 23 anos

"Meus 23 anos! Amor, amigos, música, pagode, churrasco, doces, drinks, piscina, muita diversão, uma infinidade rosa e só alegria 🥳 Que esse novo ciclo seja assim, lindo e leve 💖 Obrigada aos envolvidos, foi bom demais!", escreveu a atriz Larissa Manoela no Instagram na tarde desta sexta-feira (29), ao compartilhar imagens de sua festa de aniversário.

Nas imagens ela aparece tomando um drinque, comendo churrasco, doce e também ao lado do marido, André Luiz Frambach, com quem se casou há poucos dias. Ele deixou um comentário no post, celebrando a amada: "Viva sua liberdade, sua felicidade, sua paz, seu amor, e todos que te mam intensamente por ser quem você é, e não pelo que você tem! Você merece o universo inteiro porque o mundo é pouco pra você! Obrigado por dividir a vida cmg, eu te amo minha esposa", escreveu.