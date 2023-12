Reprodução/Instagram Dynho e MC Mirella





Após passar a madrugada inteira em trabalho de parto, MC Mirella deu às boas-vindas a primeira filha, Serena, fruto do relacionamento com o ex-Fazenda Dynho Alves. O nascimento foi confirmado pelo casal por meio dos Stories do Instagram, nesta terça-feira (26).

Após o nascimento da filha, Dynho mostrou a cantora na cama, onde está se recuperando após o parto. Ele disse que Mirella "sofreu demais" antes de fazer a cesárea, mas que "no final deu tudo certo".



"'Dia mais feliz da minha vida. Ela é a coisa mais linda que tem, não estou nem acreditando. Daqui a pouco já vai ficar com a gente, [Serena] está só passando por alguns exames de rotina. Logo mais a gente mostra [Serena] para vocês", iniciou o influenciador.

🚨AGORA: Dynho Alves posta story com MC Mirella e conta como foi o parto da Serena, primeira filha do casal. pic.twitter.com/38ApntM33w — Hora da Fofoca (@horadafofocatv) December 26, 2023





"Mirella está ali se recuperando. Ela é muito forte. Ela sofreu demais, mas no final deu tudo certo. A bichinha tentou até o último [minuto] o parto normal, mas a bichinha sofreu muito e ela optou pela cesárea e graças a Deus deu tudo certo. Mas a bichinha sofreu, sofreu", relatou. Em seguida, Dynho avisou que a esposa deve ter alta no dia 27 ou 28 deste mês.

A princípio, a mãe queria que a herdeira nascesse por parto normal. Entretanto, a influenciadora enfrentou horas de dores e foi aconselhada a realizar a cesariana, no qual o bebê é retirado da barriga por meio de cirurgia.