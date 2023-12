Clipe mais visto no Brasil em 2023

Além das músicas, Ana Castela também domina com os videoclipes. Em 2023, a cantora se consagrou a artista com o clipe mais visto. "Nosso Quadro" já marca mais de 291 milhões de visualizações na plataforma. Além da primeira posição, Ana Castela ainda aparece mais duas vezes no top 10, sendo o 5º lugar "Palhaça", de Naiara Azevedo e Ana Castela; e 9º lugar com "Solteiro Forçado".