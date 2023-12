Reprodução Vídeo: Larissa Manoela mostra registros da lua de mel com André Luiz

A atriz Larissa Manoela está curtindo uma temporada perto da natureza e acompanhada do marido André Luiz Frambach. Nesta sexta-feira (22), a artista publicou registros da lua de mel do casal.

Através do Instagram, Larissa Manoela publicou um vídeo que exibe diversos momentos da viagem romântica. A dupla escolheu um local com muita vegetação e presença de cachoeiras.

Na legenda, a jovem se declarou ao parceiro: "Nós e nossa doce lua de mel 💛

Dos momentos contigo, TODOS! Te amo".

O carinho foi retribuído por André Luiz, que escreveu: "Eu te amo meu amor! Eu amo nosso amor, nossa relação, nossa vida! Obrigado por me escolher, te escolho todos os dias".

Mais do momento deles curtindo a lua de mel ✨🤍



📸 | Larissa Manoela via Instagram. pic.twitter.com/UYlEJZkynm — Larissa Manoela Updates 🔮 (@LarissaUpdates) December 22, 2023

Larissa Manoela e o ator André Luiz Frambach se casaram no dia 17 de dezembro, exatamente um ano após o anúncio do noivado. A cerimônia foi super intimista e contou com a presença de apenas 30 convidados, ficando de fora os pais da atriz.