Reprodução/Instagram João Guilherme com elenco de série "De Volta aos 15"

João Guilherme usou as redes sociais nesta sexta-feira (22) para celebrar o fim das gravações da terceira temporada de De Volta aos 15, série da Netflix. O ator publicou uma série de registros dos bastidores, ao lado dos colegas de elenco e da diretora da série, Marina Person.

Pelas imagens é possível ver nomes como Maísa Silva, Klara Castanho, Antonio Carrara e Nila. Na legenda, o filho de Leonardo escreveu: "Aqui não é um tchau, é um 'até logo'. A 3ª Temporada é a mais especial de todas (até agora). Já to me coçando pra experimentar o que cozinhamos… e QUE RECEITA! Obrigado pelo carinho de todos que participaram, que ajudaram a tirar isso do papel. Amo criar ao lado de pessoas que me inspiram, sempre vale a pena…"

Nos comentários, os colegas de elenco não pouparam elogios: “É muito bom ter vc por perto”, escreveu Marina Person. “Você conseguiu fotos inéditas. Você é tudo João. Que bom te ter perto!”, disse a atriz Klara Castanho. "Meu melhor amigo, sempre vale a pena! Obrigada por ser esse parceiro de vida e de set. Te amo, bora encerrar esse ano do jeito que a gente mais gosta", comentou Maisa.