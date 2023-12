Divulgação Ator Vin Diesel é acusado de abusar sexualmente de ex-assistente

[Alerta de gatilho: este conteúdo contém descrição de cenas de violência sexual]



O astro de Hollywood Vin Diesel está sendo acusado de abusar sexualmente da ex-assistente. Nesta quinta-feira (21), Asta Jonasson procurou a justiça norte-americana para reportar o caso que teria acontecido no outono de 2010, quando gravavam "Velozes e Furiosos 5".



O caso foi exposto pela revista Vanity Fair, que obteve acesso ao processo judicial. Na época do caso, Asta Jonasson era contratada da empresa de Diesel, a One Race, para organizar festas, acompanhar o ator em eventos e garantir que estivesse fisicamente próxima dele, em caso dele ser fotografado com outras mulheres sem a companhia da então namorada.

O abuso teria ocorrido em setembro de 2010, em um hotel, em uma noite que a assistente aguardava Vin Diesel se despedir de outras convidadas. Após a partida das mulheres, segundo o processo, o ator "agarrou os pulsos da Sra. Jonasson, um com cada uma das mãos, e puxou-a para a cama".

A assistente teria recusado a aproximação e pedido para que o ator parasse. Após ter o pedido ignorado, Asta Jonasson conseguiu se esquivar do aperto e saiu do quarto, esperando que o ator também saísse da suíte.

O processo aponta que a assistente estava com medo de rejeitar Diesel com o uso da força, "sabendo que tirá-lo daquela sala era crucial para sua segurança pessoal e no trabalho".

Entretanto, após deixar o quarto, o ator teria continuado o ato com uma série de abusos. "Essa esperança morreu quando Vin Diesel caiu de joelhos, empurrou o vestido da Sra. Jonasson até a cintura e molestou seu corpo, passando as mãos pela parte superior das pernas dela".



Segundo o relato levado à justiça, Vin Diesel puxou o traje íntimo de Jonasson, que gritou e tentou escapar, correndo pelo corredor em direção ao banheiro. O ator a alcançou, a prendeu na parede e colocou a mão da assistente no pênis dele, mesmo com ela pedindo para parar.

O processo aponta que Vin Diesel se masturbou prensando Asta Jonasson na parede enquanto ela, "apavorada, fechou os olhos, tentando se dissociar da agressão sexual e evitar irritá-lo".

Horas após o caso reportado, a irmã do ator e presidente da One Race, Samantha Vincent, ligou para a então assistente para demiti-la. Asta Jonasson estava pouco menos de duas semanas no cargo.

"Ficou claro para ela que ela estava sendo demitida porque não era mais útil – Vin Diesel a usou para satisfazer seus desejos sexuais e ela resistiu às suas agressões sexuais", aponta o processo.