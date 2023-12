Reprodução Filha de Mingau é acusada de usar dinheiro de vaquinha: 'Jamais'

Filha do Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, a influenciadora Isabella Aglio foi acusada nesta quinta-feira (21) de usar indevidamente o dinheiro arrecadado para o tratamento do músico. Através das redes sociais, a herdeira rebateu a acusação e se revoltou contra internauta.

Nos Stories do Instagram, Isabella gravou uma ida ao dermatologista. "Olha aonde está indo a vaquinha do seu pai né, esperta você", acusou uma seguidora em mensagem privada.

Isabella levou o caso ao público geral para rebater a acusação. "Eu sabia que isso ia acontecer, mas só pra esclarecer caso não tenha ficado claro: A DERMATOLOGISTA FOI UMA PARCERIA!!! Eu não paguei. Eu trabalho como influenciadora nessa rede, tá?", ressaltou.

Isabella enfatizou que não tomaria posse do dinheiro arrecadado para o tratamento médico de Mingau. "JAMAIS usarei o dinheiro arrecadado pros gastos do meu pai pra qualquer outra coisa que não seja ELE. Antes que eu me esqueça: vá a merda", declarou.

Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, está internado desde o dia 2 de setembro quando foi atingido por um tiro na cabeça. O músico agora enfrenta a recuperação, quem vem custando caro aos bolsos dos familiares.

Devido à dificuldade financeira, Isabella, familiares e amigos do músico estão promovendo eventos beneficentes e vaquinhas para arrecadar dinheiro para o tratamento.