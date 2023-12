Reprodução Beyoncé no Brasil? Prefeito de Salvador faz declaração sugestiva

A cantora Beyoncé chegou no Brasil? Esta pergunta dominou as redes sociais nesta quinta-feira (21) após membro da equipe da artista sugerir uma surpresa no evento que acontecerá nesta noite em Salvador, na Bahia. O prefeito da cidade, Bruno Reis, também movimentou as redes sugerindo a vinda da diva pop.

Esta noite está prevista para acontecer o evento Club Renaissance, destinado para promover a estreia do filme documentário da cantora norte-americana. "Renaissance: A Film by Beyoncé" começou a ser exibido nos cinemas hoje.

O evento Club Renaissance acontecerá em Salvador e mais cedo contou com uma coletiva de membros da equipe de Beyoncé.

"Era necessário que nós estivéssemos aqui com vocês, porque vocês [brasileiros] estão conosco em todos os lugares. Era importante de que ela [Beyoncé] tivesse representantes de sua empresa aqui... Mas, hoje queremos que vocês saibam que mesmo que o filme tenha chegado um pouco atrasado, não é fim, esse é o momento certo para o Brasil", destacou uma representante da equipe.

A partir disso, muitos internautas passaram a especular a vinda da cantora ao Brasil. Mais de dez mil fãs acompanharam o trajeto do jatinho de modelo Bombardier Global 7500, apontado como propriedade da artista. A aeronave deixou Nova Jersey como destino direto a Salvador.

No X, antigo Twitter, Bruno Reis deixou os fãs ainda mais enlouquecidos ao sugerir a chegada da cantora. "Não direi nada, mas haverá sinais! 🐝👑", escreveu misterioso, adicionando emojis de abelha e coroa, elementos vinculados ao apelido da cantora "QueenB".

