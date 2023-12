Reprodução Ana Hickmann

Ana Hickmann vive outro momento delicado na vida pessoal, ela está mudando de casa. Através dos Stories do Instagram, a ex-modelo mostrou os bastidores da mudança para um apartamento em São Paulo. A apresentadora também encara batalha judicial contra o ex-marido Alexandre Correia, após caso de agressão e acusação de fraudes.



Na rede social, Ana Hickmann chamou atenção ao surgir rodeada de caixas: "Galera, eu estou passando por tanta mudança na minha vida… É mudança de verdade. De tudo, em todos os detalhes. Mas tem uma que é literalmente a mudança, que é a mudança de casa, a mudança do meu apartamento aqui de São Paulo".

Com tantas coisas acontecendo, a apresentadora confessou estar sendo desafiante lidar com tudo. "Tô numa loucura, numa corrida para resolver muitas coisas. É trabalho, final de ano, eu estava desesperada, porque eu não tinha tempo para pensar em nada. Nem para embalar, nem para transportar, nem para pensar em nada", desabafou.

Apesar do momento delicado, Ana pareceu esperançosa com a nova fase. "Eu já mudei tantas vezes. A minha primeira mudança foi aos 15 anos de idade. De lá para cá, foram dezenas de mudanças e cada uma delas com uma grande surpresa".