Reprodução Alexandre Correa e Ana Hickmann

Nesta sexta-feira (15), a juíza Andrea Ribeiro Borges, da 1ª Criminal e de Violência contra a Mulher de Itu (SP), determinou que o inquérito contra o empresário Alexandre Correa irá investigar crimes de falsificação e utilização de documento falsificado.

A Justiça também negou a extinção do inquérito solicitada por Alexandre Correa. Com a decisão, foi dado mais 60 dias de prazo para a investigação policial. Além disso, serão realizados exames grafotécnicos, capazes de atestar a autenticidade de assinaturas. As informações são do site Notícias da TV.

A apresentadora Ana Hickmann acusa o ex-marido Alexandre Correa de ter feito acordos financeiros no nome dela sem autorização. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, ela sugeriu que o empresário teria falsificado a assinatura dela.

Ao Ministério Público, ela acusou Alexandre Correa de ter desviado cerca de R$ 25 milhões desde 2018. A soma envolve "empréstimos pessoais e empresariais, contratações de capital de giro e cheque especial etc., em diversas oportunidades mediante comprometimento de seu patrimônio, sem o conhecimento ou anuência" dela.

Caso de agressão contra Ana Hickmann

[Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.]



Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann no sábado (11/11), na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica.

A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e foi ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia, mas Correa fechou uma porta de correr no momento, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

A assessoria de Hickmann confirmou que a polícia foi acionada após um "desentendimento" entre o casal e que ela "foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". O comunicado ressalta que a apresentadora está bem e que "felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

Na madrugada de domingo (12/11), Alexandre negou as agressões à companheira. No entanto, após a repercussão do caso, o empresário fez um novo pronunciamento no mesmo dia e confirmou o "desentendimento" com a esposa, mas negou que teria dado cabeçadas nela.

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento. Também repercutiram na web vídeos de casos anteriores em que o empresário foi agressivo e grosseiro com a apresentadora.