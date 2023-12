Reprodução/ Instagram Filho de Zezé Di Camargo rebate críticas de que prints de ataques são falsos

O filho caçula de Zezé Di Camargo, o DJ Igor Ci, se pronunciou, mais uma vez, nas redes sociais, sobre a polêmica da madrasta, a influencer Graciele Lacerda. Ela foi acusada de usar um perfil fake para difamar familiares da família Camargo e provocar brigas entre os parentes. O caso está sendo investigado na Justiça.



Igor disse, em um vídeo, que também é instruído em tecnologia da informação e usou um computador para rebater as críticas de que os prints de ataques do perfil fake, publicados recentemente por ele, seriam montagens.



"Estamos no Instagram da Wanessa. Aqui a postagem com comentário da Priscila Dantas [suposto perfil fake de Graciele Lacerda] que fez o ataque. Vou entrar na postagem. Qualquer um pode fazer de casa. Clica na data com botão direito, inspecionar e mostrar código html do site. Isso não dá para mexer, é do site. Isso aqui é o marcador do dia e hora da postagem", começou ele.

"Vou copiar, vou no ChatGPT e agora vou pedir humildemente para ele: 'pode me converter esse date time para o dia e horário utc [código universal do horário] que eu possa entender?'", disse o DJ. Ele, então, mostrou uma gravação de tela para rebater que o vídeo não seria falso.